DANAS SE SPREMITE ZA GRAD I OLUJNE VETROVE! RHMZ niže upozorenja od ranog jutra - Novo pogoršanje već od petka

Danas očekujte opasne vremenske pojave u više regiona!

Danas će u velikom delu Srbije na snazi biti crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja. Meteoalarm će biti upaljen zbog tri opasne pojave - jakog vetra, kiše i grmljavine.

Utorak najkritičniji: Stižu grad i olujni udari vetra

RHMZ posebno upozorava na utorak, 12. maj, kada se u svim regionima Srbije očekuje izražena nestabilnost vremena.

Kako se navodi, pljuskovi i grmljavine tokom poslepodneva biće praćeni jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, uz lokalnu pojavu grada.

Istovremeno se očekuje i pad temperature.

"Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", saopštio je RHMZ.

To znači da građani treba redovno da prate najnovije najave i upozorenja tokom dana, posebno u područjima gde se razviju jači grmljavinski sistemi.

Crveni nivo upozorenja (Vrlo opasno vreme)

U ovim regionima je situacija najkritičnija, pre svega zbog ekstremno jakog vetra:

Srem: Crveni alarm za vetar; žuti alarm za kišu i grmljavinu.

Zapadna Srbija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za grmljavinu; žuti za kišu.

Šumadija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za kišu i grmljavinu.

Istočna Srbija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za grmljavinu; žuti za kišu.

Narandžasti nivo upozorenja (Opasno vreme)

Vremenske pojave su opasne i mogu izazvati materijalnu štetu:

Bačka: Narandžasti alarm za vetar i grmljavinu; žuti za kišu.

Banat: Narandžasti alarm za kišu i grmljavinu; žuti za vetar.

Beograd: Narandžasti alarm za vetar; žuti za kišu i grmljavinu.

Pomoravlje: Narandžasti alarm za vetar, kišu i grmljavinu.

Jugoistočna Srbija: Narandžasti alarm za grmljavinu; žuti za vetar i kišu.

Jugozapadna Srbija: Narandžasti alarm za grmljavinu; žuti za vetar i kišu.

Žuti nivo upozorenja (Potencijalno opasno vreme)

Potreban je oprez, ali se ne očekuje veća šteta:

Kosovo i Metohija: Žuti alarm za vetar, kišu i grmljavinu.

Podsetimo, RHMZ je izdao novo upozorenje na nestabilno vreme koje će narednih dana zahvatiti veći deo zemlje. Već danas se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, dok meteorolozi posebno upozoravaju na utorak, kada se lokalno očekuju grad, jak vetar i olujni udari.

Kratko smirivanje vremena od srede

Nakon nestabilnog početka sedmice, sreda i četvrtak, 13. i 14. maj, doneće kratkotrajnu stabilizaciju vremena.

U većini mesta biće pretežno sunčano uz sveža jutra, dok će se promenljivo oblačno vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom zadržati uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije.

Novo pogoršanje već od petka

Prema prognozi RHMZ-a, novo pogoršanje vremena očekuje se već u petak, 15. maja.

Nestabilno vreme najpre će zahvatiti brdsko-planinske predele, dok se od subote, 16. maja, pljuskovi i grmljavina ponovo očekuju i u ostalim krajevima Srbije.

Meteorolozi najavljuju smenu sunčanih intervala i čestih pljuskova sa grmljavinom tokom narednog vikenda.

Juče bila najavljena superćelijska oluja

Prema ranijoj njihovoj najavi, bilo je moguće formiranje superćelijskog oblaka. U međuvremenu su snažni pljuskovi sa grmljavinom pogodili Beograd, ali se olujni sistem raspao pred prestonicom.

"Danas posle 13 časova, oblast sa olujnim razvojima će se nalaziti preko cele severne Srbije, sve do južne linije, u centralnom pojasu Srbije, Valjevo-Kragujevac-Zaječar. Iako će se aktivacija atmosfere desiti i u Srbiji, glavni olujni sistem će popodne nastavi u Hrvatskoj i na severoistoku Bosne i Hercegovine, sa tendencijom premeštanja ka Rumuniji, a sa devijantnim kretanjem u severozapadnoj struji najjačih superćelija.

Višećelijske oluje će proizvoditi intenzivan pljusak i olujni vetar, sa sitnim gradom, a superćelije grad do 3cm u prečniku i udare vetra do 25ms/s. Izolovani slučajevi krupnog grada do 5cm u prečniku su mogući u ekstremnijim slučajevima kako u severnom pojasu zemlje, tako i u Borskom i na severu Zaječarskog okruga gde se može desiti formiranje oluja potpomognuto orografijom i suvom linijom u toj oblasti koja će razdvajati suvu i vlažnu vazdušnu masu.

Autor: Jovana Nerić