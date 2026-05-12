Vulin: Predlog porodičnog zakona ne može da se popravi, mora da se piše ispočetka

"Predlog porodičnog zakona ne može da se popravi, mora da se piše ispočetka", izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Podsetio je i da je njemu, u vreme kad je obavljao dužnost ministra za socijalnu zaštitu, bio predočen sličan predlog. "Ja sam ga odbio, nisam hteo da raspravljam uopšte na tu temu. Nisam mogao da verujem šta oni predlažu."

Rekao je da je to stav i nekih udruženja socijalnih radnika sa kojima je razgovarao. "I oni smatraju da zakon mora da se piše ispočetka i da je bolje ne donositi ga iako socijalna zaštita dugo traži da se donese taj zakon, ali bolje ga je doneti kako treba nego ovako. Nema smisla. Možemo mi da živimo i sa sadašnjim zakonskim rešenjima, ona su vrlo dobra", rekao je Vulin ističući da imamo najbolje socijalne radnike na svetu.

"Ne možete da verujete kolika je njihova posvećenost, koliko su to dobri ljudi, čestit svet, koji za male plate rade neverovatan posao. Oni nikad ne završavaju svoj posao. Oni se vezuju za svoje štićenike, vole ih. Imate primere da kada dete nema kud, dok ne ude u ustanovu prespava kod socijalnog radnika", rekao je Vulin.

