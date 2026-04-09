AKTUELNO

Politika

Vulin: Mi moramo biti spremni da se ne ponovi

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je danas da je kultura sećanja ključna kako bi srpski narod bio spreman da spreči ponavljanje zločina iz prošlosti.

Govoreći na konferenciji posvećenoj stradanju Srba u okviru Nezavisna država Hrvatska, održanoj u Narodnoj skupštini Srbije, Vulin je naglasio da cilj takvih skupova nije podsećanje drugih, već očuvanje svesti sopstvenog naroda.

- Obično u ovakvim prilikama kažemo da radimo ovo da se ne bi ponovilo, ali to bi onda značilo da potomci onih koji su činili ovakve zločine imaju grižu savesti pa ako ih podsetimo ovo se neće ponoviti. Ne, ovo radimo da mi ne bismo zaboravili i da bismo mi bili spremni da se ovo ne ponovi - rekao je Vulin i dodao:

- Ovo radimo da bismo se podsetili šta se dešava sa Srbima kada nemaju svoju državu, kada nema ko da ih štiti, kada poveruju da ih drugi vole, ili šta se dešava sa Srbima kada nisu u stanju da brane sami sebe. Ovo radimo da se ne bi ponovilo, da mi budemo spremni da se ovo ne ponovi.

Konferencija posvećena zločinima nad srpskim narodom počinjenih u okviru Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata u Narodnoj skupštini Republike Srbije organizovala je Parlamentarna grupa za nacionalno sećanje i stradanje VREME JE koju čine predstavnici Pokreta Mi - Snaga naroda, Zdrave Srbije i Pokreta socijalista.

- Obično u ovakvim prilikama kažemo da radimo ovo da se ne bi ponovilo, ali to bi onda značilo da potomci onih koji su činili ovakve zločine imaju grižu savesti pa ako ih podsetimo ovo se neće ponoviti. Ne, ovo radimo da mi ne bismo zaboravili i da bismo mi bili spremni da se ovo ne ponovi - rekao je Vulin i dodao:

- Ovo radimo da bismo se podsetili šta se dešava sa Srbima kada nemaju svoju državu, kada nema ko da ih štiti, kada poveruju da ih drugi vole, ili šta se dešava sa Srbima kada nisu u stanju da brane sami sebe. Ovo radimo da se ne bi ponovilo, da mi budemo spremni da se ovo ne ponovi.

Konferencija posvećena zločinima nad srpskim narodom počinjenih u okviru Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata u Narodnoj skupštini Republike Srbije organizovala je Parlamentarna grupa za nacionalno sećanje i stradanje VREME JE koju čine predstavnici Pokreta Mi - Snaga naroda, Zdrave Srbije i Pokreta socijalista.

#Aleksandar Vulin

#NDH

#sećanje

