AKTUELNO

Politika

Vulin: Hvala za Ratka

Izvor: Pink.rs

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da podržava napore države da se general Ratko Mladić pusti iz pritvora u Haški tribunal radi lečenja u Srbiji.

Vulin je zahvalio Vladi Srbije i ministru pravde na, kako je naveo, zalaganju da se Mladiću omogući lečenje u domovini, ističući da bi, prema njegovim rečima, „trebalo da poslednje dane provede među svojim narodom“.

- Zahvaljujem se Vladi Srbije i ministru pravde zbog napora da se general Mladić pusti iz Haškog tribunala na lečenje u Srbiju. Neka general bar umre među Srbima, među onima koji ga vole i poštuju. Da je bilo hrabrosti i pravde i da Srbijom nisu vladali izdajnici Ratko Mladić nikada ne bi ni bio otet i izručen neprijateljima. Čestitam još jednom Vladi Srbije i ministru pravde i molim sve ministre da, ako Marta Kos bude negodovala, ostanu dosledni i ne odustanu od borbe za dostojanstven kraj našeg Ratka - poručio je Vulin.

#Aleksandar Vulin

#Haški tribunal

#Ratko Mladić

POVEZANE VESTI

