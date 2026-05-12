DA SE SMRZNEŠ! Tesla je predvideo ŠTA NAS ČEKA DO 2035. GODINE i sve se do detalja ostvaruje: Jedna stvar o ŽENAMA se upravo obistinila

Najveći srpski genije je još pre jednog veka do tančina nacrtao mapu sveta u kojem se danas budimo. Iako u to vreme niko nije mogao ni da sanja o internetu, njegove reči izgovorene u jednoj njujorškoj hotelskoj sobi danas zvuče kao najluđa naučna fantastika koja se dešava tu, pred našim nosem.

Zamislite scenu iz 1926. godine: Nikola Tesla za časopis "Colliers" bez zadrške priča o majušnim spravicama koje će nam omogućiti da se gledamo i čujemo sa rodbinom na drugom kraju planete, i to bez ikakvih smetnji. Ljudi su tada mislili da je potpuno poludeo, s obzirom na to da su tek uvodili žičane telefone, ali on je ubeđivao javnost da će taj aparat stati u najmanji džep od prsluka. Sto godina kasnije, taj njegov "prsluk-aparat" svi mi držimo u rukama ne ispuštajući ga, i zovemo ga pametni telefon.

Mašine nam kroje sudbinu, a ekologija postaje pitanje života i smrti

Da je bio vidovnjak za tehnologiju, dokazao je i 1935. kada je najavio da će doći dan kada ljudi više neće rintati, već će sav teret preuzeti mašine. Ono što je tada bila iluzija, danas je surova istina – kompanije uveliko ubacuju veštačku inteligenciju i humanoide na radna mesta.

Ništa manje nije bio precizan ni kada je reč o prirodi. Zgrozio se nad prljavim plažama oko Njujorka i upozorio da će našim potomcima takav nemar biti apsolutno neshvatljiv. Nije promašio ni za dlaku, jer je upravo Amerika tridesetak godina kasnije morala da osnuje čitavu agenciju (EPA) ne bi li se spasila od ekološke katastrofe.

Ono što apsolutno ledi krv u žilama jeste njegova izjava iz 1933. godine. Genije iz Smiljana je bio stopostotno ubeđen da će doći vreme kada će naša razmišljanja i mentalne slike moći da se "prebace" direktno na monitor i da nam u glavi više ništa neće biti skriveno! I dok ovo zvuči kao scenario za horor film, giganti poput "Neuralinka" i "Mete" u ovom trenutku zaista uspevaju da prevedu moždane talase u konkretne reči na kompjuteru.

Svet u rukama žena

Spisak njegovih neverovatnih pogađanja se ovde ne završava. Predvideo je da će žene preuzeti intelektualno kormilo u društvu, na šta danas jasno ukazuju brojke sa evropskih fakulteta. Takođe, najavio je prenos struje bez ijednog kabla, kao i to da ćemo moći da gledamo uživo prenose stravičnih zemljotresa ili predsedničkih izbora direktno iz svoje dnevne sobe.

Njegove prognoze za period do 2035. godine nisu slučajnost, već surova matematička i logička računica. Dok danas skrolujete po ekranu i čitate ove redove, zapitajte se – koja od ovih Teslinih vizija je već postala deo vašeg života.

Autor: D.Bošković