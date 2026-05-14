Srbiji ponovo prete grmljavinske oluje, a onda stiže CIKLON, uz obilne padavine: Ovi dani biće najkritičniji

Današnje jutro bilo je veoma hladno, čak uz pojavu slabog mraza, dok je pri tlu mraza bilo u mnogim predelima.

Minimalna temperatura spustila se u Ćupriji i Dimitrovgradu na 0°C, na Kopaoniku na -1, u Sjenici na -2°C. Vršac i Požega merili su 1°C, mnoga mesta samo 2°C. Najtopliji je bio Beograd sa 7°C, ali je na obodu grada bilo samo 3°C.

Danas je vedro i znatno toplije. Trenutne temperature u većini predela kreću se oko 20 stepeni.

Vedro vreme očekuje se i u nastavku dana.

Kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Ovaj oblačni sistem premeštaće se tokom noći preko ostalih delova Srbije dalje na severoistok, tek ponegde uz pljuskove sa grmljavinom.

U Srbiji u petak ujutro razvedravanje, pa će pre podne biti sunčano, samo još na severoistoku rano ujutro pljuskovi.

Posle podne i uveče u svim predelima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u Vojvodini i na planinama jak.

Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24°C.

U subotu se očekuje promenljivo oblačno, veoma sparno i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Autor: A.A.