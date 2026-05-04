Mraz i MINUS, a onda letnje temperature! Kakav šok preokret: EVO šta tek sledi

I današnje jutro u Srbiji bilo je vedro, ali i veoma hladno, u mnogim predelima uz prizemni mraz.

Nažalost, mraza je čak bilo ponegde i na 2 metra iznad tla, uz temperature od -2 u Dimitrovgradu i -3 u Sjenici.

Od danas u Srbiji osetno toplije vreme. Očekuje se i neverovatan skok temperatura, a u jednom danu beležiće se i zimske i letnje vrednosti.

Tokom dana sunčano i osetno toplije, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni.

Još toplije biće u utorak. Maksimalna temperatura biće iznad 25 stepeni, lokalno i do 30 stepeni.

Utorak će biti i najtopliji dan u sedmici.

U sredu se očekuje povećan nivo oblačnosti, ali i dalje veoma toplo, uz temperature od 25 do 29 stepeni.

Od četvrtka se očekuje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Biće malo svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura u četvrtak od 23 do 27 stepeni, a u petak od 22 do 26 stepeni.

Za vikend suvo i uglavnom pretežno sunčano vreme.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni.

