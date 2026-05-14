Pukovnik policije Ilija Racić postavljen za načelnika Uprave za analitiku u Direkciji policije

Rešenjem direktora policije za načelnika Uprave za analitiku u Direkciji policije postavljen je pukovnik policije dr Ilija Racić.

Ilija Racić rođen je 1983. godine u Ivanjici. Školovanje je završio na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu i Policijskoj akademiji, gde je stekao zvanje diplomiranog oficira policije, kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Na Kriminalističko-policijskoj akademiji završio je specijalističke akademske studije, a 2022. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu stekao je zvanje doktora kriminalistike.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2006. godine. Od 2014. godine radio je u Upravi kriminalističke policije u sedištu Direkcije policije, a od 2019. godine raspoređen je na radno mesto glavnog koordinatora u sedištu Direkcije policije, dok je od 2023. do maja 2026. godine bio zamenik šefa Kabineta direktora policije.

Učestvovao je u izradi više strateških dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije, kao i u uspostavljanju i primeni policijsko-obaveštajnog modela u Republici Srbiji. Autor je dve monografije i više od 30 naučnih radova iz oblasti bezbednosti i kriminalistike.

Od 2023. godine angažovan je kao docent na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu na predmetu Bezbednosna analitika. Više puta je nagrađivan za rezultate rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Oženjen je i otac jednog deteta.

