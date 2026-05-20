ODLIČNA VEST ZA RODITELJE U SRBIJI: Država podigla cenzus za dečiji dodatak, evo ko sada ima pravo na novac!

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu kojom se značajno proširuje broj porodica koje imaju pravo na dečiji dodatak, a država je za ove namene u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara. Kako prenosi "Kurir", ove izmene donete su na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kako bi se ispravio dugogodišnji paradoks na koji su se građani masovno žalili.

Naime, usled redovnih povećanja minimalca u Srbiji, mnoge najugroženije porodice su zbog blagog rasta plate automatski prelazile stari prag i tako gubile pravo na dečiji dodatak. Novom uredbom, taj prag je povećan za oko 5.000 dinara, čime se stotine porodica ponovo vraća u sistem socijalne pomoći.

Ovu meru najavio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakavši da su mu se ljudi masovno žalili preko pisama i društvenih mreža jer im je rast minimalca "izbacio" decu iz sistema socijalne zaštite, što je ovim potezom ispravljeno.

Koliko iznose novi cenzusi i ko ima pravo?

Dečiji dodatak je mera namenjena isključivo porodicama sa niskim primanjima (za razliku od roditeljskog dodatka koji dobijaju svi). Da biste ostvarili ovo pravo, ukupan mesečni prihod po članu porodice (u poslednja tri meseca) ne sme da prelazi utvrđenu granicu.

Od 1. aprila, nove granice prihoda po članu domaćinstva definisane su na sledeći način:

Osnovni cenzus: Iznosi 18.000 dinara po članu porodice. U praksi, četvoročlana porodica (dvoje odraslih i dvoje dece) sada može imati ukupne mesečne prihode do 72.000 dinara da bi ostvarila pravo na dodatak.

Uvećani cenzus za 20%: Iznosi 21.600 dinara po članu za posebne kategorije stanovništva.

Uvećani cenzus za 30%: Iznosi 23.400 dinara po članu za samohrane roditelje i staratelje.

Koliko novca deca zapravo dobijaju u 2026. godini?

Važno je napomenuti da gorenavedeni cenzus od 18.000 dinara predstavlja samo granicu prihoda, a ne iznos novca koji se isplaćuje. Sami iznosi dečijeg dodatka se usklađuju dva puta godišnje (1. januara i 1. jula) sa troškovima života, a trenutne mesečne isplate po detetu iznose:

Osnovni iznos: 4.415,83 dinara mesečno po detetu.

Samohrani roditelji i staratelji: Iznos se uvećava za 30% i iznosi oko 5.740 dinara.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom: Iznos se uvećava za 50% i iznosi oko 6.623 dinara.

Maksimalni mogući iznos: Uz kumulativna uvećanja po više osnova (maksimalno do 80%), jedno dete može mesečno da dobije najviše oko 7.948 dinara.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević istakla je da se na ovaj način direktno štite najsiromašniji građani. Ova finansijska injekcija biće od ogromnog značaja roditeljima koji rade za minimalac, jer im pokriva osnovne mesečne troškove za decu, poput školske užine, pribora i autobuskih karata.



