Epidemija nestala preko noći, mladić vaskrsao na oči sveštenika: Sva čuda Pojasa Bogorodice koji je u Srbiji!

Čudotvorni Pojas Bogorodice, koji leči i vaskrsava, stigao je u Beograd sa Svete Gore za Spasovdan kako bi vernicima doneo isceljenje i blagoslov.

Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih i najčuvanijih hrišćanskih svetinja koja se vekovima skriva u svetogorskom manastiru Vatoped, kroz istoriju je bila svedok događaja koji potpuno prkose zakonima nauke i moderne medicine. Predanja i istorijski zapisi beleže brojna svedočanstva o čudesnim isceljenjima, zaustavljanju pošasti, pa čak i pobedi nad samom smrću.

U nastavku vam donosimo hronologiju najvećih čuda koja su se desila nad ovom neprocenjivom relikvijom.

Vaskrsenje u Carigradu: Mladić ustao iz mrtvih

Najdramatičniji i najšokantniji događaj zabeležen je 1864. godine u Konstantinopolju (Carigradu). Grad je bio pokošen surovom epidemijom kolere, a Časni pojas je donet kako bi pružio utehu narodu.

Jedan očajni otac zamolio je sveštenike da donesu Pojas u njegov dom jer mu je sin umirao. Međutim, dok je litija stigla, mladić je već izdahnuo. Sveštenici nisu odustali - položili su Pojas na telo preminulog, a on je pred preplašenim svedocima istog trenutka otvorio oči i oživeo.

Trenutno zaustavljanje kuge i kolere

Časni pojas je više puta spasio čitave gradove od smrtonosnih epidemija. Pored pomenute 1864. godine, kada je kolera nestala iz Carigrada onog trenutka kada se brod sa Pojasom usidrio u luku, slično se dogodilo i u Solunu. Tokom strašne epidemije kuge (crne smrti), dodir svetinje je momentalno zaustavio pomor, a svi oboleli su preko noći ozdravili.

Isceljenje vizantijske carice Zoje od zlih duhova

U 9. veku, vizantijska carica Zoja, supruga cara Lava VI Mudrog, teško se razbolela i godinama je bila mučena od strane nečistih sila. U snu joj se javila Bogorodica i otkrila joj tajnu: ozdraviće čim na nju polože njen Pojas. Car je izmolio patrijarha da otvori zlatni kovčeg sa svetinjom, a čim je Pojas dotakao caricu, ona je potpuno ozdravila. U znak zahvalnosti, carica je Pojas izvezla zlatnim nitima, u obliku u kom ga vidimo i danas.

Ipak, najmasovnije i svakodnevno čudo koje se vezuje za ovu svetinju traje i danas.

Monasi manastira Vatoped vernicima koji ne mogu da dobiju decu dele osveštane pamučne trakice koje su dodirnule Pojas. Svedočanstva bezdetnih parova koji su nakon molitvenog pravila i nošenja ove trake dobili potomstvo broje se u desetinama hiljada, zbog čega ovu svetinju nazivaju i "zaštitnicom majčinstva".

Svetinja stigla u Beograd posle 650 godina

Upravo ova čudotvorna svetinja, povodom gradske slave Spasovdana, stigla je u Srbiju sa Svete Gore prvi put nakon punih 650 godina. Svetinja je izložena u Hramu Svetog Save u Beogradu gde vernici mogu da joj se poklone, a za narod je pripremljeno čak 300.000 blagoslovenih pamučnih traka.

Zanimljivo je da dolazak relikvije zapravo predstavlja njen povratak kući. Nakon pada Vizantije, jedan veliki deo Časnog pojasa pripao je direktno srpskom vladaru, svetom knezu Lazaru Hrebeljanoviću. Knez Lazar je ovu veliku svetinju poklonio manastiru Vatoped 1371. godine, a danas, šest i po vekova kasnije, Pojas ponovo donosi blagoslov srpskom narodu.

Autor: A.A.