Zagrađanin sa potpredsednikom Huawei o primeni naprednih tehnologija u MUP-u

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladan Zagrađanin učestvovao je na Huawei IDI forumu 2026, koji se, 20. i 21. maja 2026. godine održao u Parizu.

Zagrađanin se sastao sa potpredsednikom kompanije Huawei, Brentom Liem, sa kojim je razgovarano o razvojnim pravcima primene naprednih tehnologija u sektoru javne bezbednosti.

On se zahvalio na izuzetno visokom nivou saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i kompanije Huawei. Kao primer dobre saradnje izdvojio je implementirani projekat koji se odnosi na video-nadzor u saobraćaju.

Uspešna saradnja sa Huawei ostvarena je i zahvaljujući strateškim projektima Republike Srbije i Narodne Republike Kine, kao što je donacija Nacionalnog sistema 112.

Takođe je istakao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pouzdan partner i da će se u pozitivnom duhu nastaviti i unaprediti buduća saradnja.

U sastavu delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa državnim sekretarom Zagrađaninom, bili su i načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i saradnju sa EU Marko Kovačević, rukovodilac grupe u Odeljenju za razvoj Aleksandar Miljković i oficir za vezu Zorana Lazarov.