UPALJEN ALARM: Srbiji prete OLUJNI VETROVI, mogu čupati drveće

U Srbiji će i danas biti veoma vetrovito. Naše područje nalazi se između visokog vazdušnog pritiska sa severozapada i nižeg sa jugoistoka, pa se očekuje veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska.

U većem delu zemlje duvaće veoma jak severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima.

U mnogim predelima Srbije očekuju se vetrovi od 50 km/h.

Olujni udari vetra očekuju se u Pomoravlju, u Podunavlju, u delovima Vojvodine, Šumadije i na planinama i to od čak 70 km/h.

Jak, na udare i olujni severozapadni vetar očekuje se i u Beogradu.

Inače, U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, vetrovito i toplo, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Oni će biti najizraženiji sredinom dana, posle podne i uveče.

U centralnim, istočnim i jugoistočnim delovima zemlje i u Pomoravlju biće uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, obilnim pljuskovima i jakim gromovima.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 26 stepeni, u Beogradu do 24°C.

U Vojvodini će biti uglavnom suvo.

