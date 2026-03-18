NOSI SVE PRED SOBOM! Olujni vetar udara svom silinom nad ovim delovima Srbije: Evo kada će oslabiti

Naše područje pod uticajem je ciklona sa juga Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope, pa je prisutan veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska, uz vetrovito vreme.

Širom Srbije danas je veoma vetrovito, uz jak istočni i severoistočni vetar. Na istoku i severoistoku Srbije i na planinama beleže se olujni udari istočog vetra, od 70 km/h, naročito u donjem delu Podunavlja i na planinama.



Najvetrovitije je u Velikom Gradištu sa udarima vetra od 70 km/h.

Veoma je vetrovito i u Beogradu.

Jak vetar na planinama bio je praćen veoma jakim snegom, pa je bilo mećave, uz nanose i smetove, a Kopaonik i druge planine na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije pogodila je prava olujna mećava.

Došlo je i do zahlađenja.

Vetrovito će biti i u nastavku prepodneva.

Dobra vest je da će vetar prema kraju dana biti u slabljenju.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 8 do 14 stepeni, u Beogradu je 12. Ipak, uz jak vetar, subjektivni osećaj je da je dosta hladnije, naročito zbog toga što vetar ima istočni i severoistočni pravaca.

Kopaonik meri -4, Zlatibor 1, a Sjenica 3°C.

Narednih dana suvo i stabilno vreme.

Autor: D.Bošković