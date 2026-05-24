Oglasio se Srbijavoz: Ovo su najnovije informacije o saobraćanju vozova u Srbiji

Preduzeće "Srbijavoz" a.d. saopštilo je da se od 05.24 časova postepeno normalizuje saobraćaj vozova za prevoz putnika.

Na sajtu tog preduzeća "Srbijavoz" navodi se da "zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, kao i vozova iz sistema BG voz".

Mole putnike da se preko kol-centra ovog preduzeća informišu za svoje vozove.

"Infrastruktura železnice Srbije" juče je "do daljeg" obustavila saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži u Srbiji, navodeći da je reč o dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima.

Autor: Iva Besarabić