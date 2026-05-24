RHMZ PRVI PUT OVE GODINE UPALIO OVAJ ALARM! Upozorenje na snazi i danas, ali SUTRA nešto potpuno drugačije

Danas nas očekuje toplo vreme, ali će u nekim delovima Srbije doći od pojave kratkotrajne kiše i plјuskova sa grmlјavinom, zbog čega je u pola Srbije na snazi žuti meteoalarm.

I sutra je upaljen, ali ovaj put zbog nečeg drugog i to prvi put ove godine - visokih temperatura! Sutra je takođe pola Srbije pod alarmom zbog visokih temperatura, a u utorak cela zemlja!

Danas u većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenlјivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i plјuskova sa grmlјavinom, najnovija je vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni.

Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Vreme do kraja maja

Do kraja maja (od 25. do 31. maja) u većini mesta pretežno sunčano i toplo.

Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom biće veoma retka (krajnje izolovana) pojava.

Maksimalne temperature od ponedelјka do srede od 28 do 31 stepen Celzijus, a zatim u manjem padu.

Danas na snazi meteoalarm zbog grmljavine

Danas je u većem delu Srbiju upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine u Šumadiji, Pomoravlju, Istočnoj Srbiji, Jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Kako se navodi na sajtu RHMZ u objašnjenju ovog alarma: moguća je lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina.

UTICAJ: Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini.

Upaljeni alarmi zbog visokih temperatura, prvi put ove godine

Po prvi put ove godine RHMZ je upalio alarm zbog visokih temperatura.

Sutra je on na snazi u polovini zemlje: u celoj Vojvodini, Beogradu, Zapadnoj Srbiji i Istočnoj Srbiji.

