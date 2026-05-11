NA SNAZI NAJVIŠI STEPEN UPOZORENJA ZBOG JAKOG NEVREMENA! RHMZ upalio alarme kakve skoro nismo imali: Evo šta nas čeka danas i sutra

Danas se očekuje nevreme u Srbiji, najkritičnije u Vojvodini gde su uključena tri upozorenja: narandžasti meteoalarm za pljuskove, grmljavinu i jak vetar. U utorak su najavljene još jače nepogode, a za pola Srbije proglašen je crveni meteoalarm - najviši nivo upozorenja zbog vetrova jačih od 120 kilometara na sat.

Jako nevreme pogodiće danas delove Srbije, najkritičnije će biti u Vojvodini, gde su na snazi tri upozorenja - narandžasti meteoalarm upaljen je zbog pljuskova, grmljavine i jakog vetra, ali nas sutra očekuju još jače vremenske nepogode, zbog čega je u pola Srbije upaljen, crveni, najviši stepen upozorenja! Ovakav nivo upozorenja na nevreme nismo skoro imali, a on označava da će vreme biti veoma opasno i to, takođe, zbog tri opasne pojave, a udari vetra biće čak veći od 120 kilometara na čas, što su orkanske jačine.

Upozorenje RHMZ za danas i sutra

Kako RHMZ upozorava, danas posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, dok će u utorak i u ostalim predelima biće nestabilno vreme sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak, 12. maja biće vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, a pola Srbije je pod crvenim, najjačim stepenom upozorenja na nevreme.

Sve kreće danas, upaljeni žuti i narandžasti

Na teritoriji Srbije danas su na snazi žuti i narandžasti meteoalarm zbog tri opasne pojave – jake grmljavina, kiše i vetra.

Narandžasti meteoalarm upaljen je u celoj Vojvodini - Banatu, Bačkoj i Sremu.

Tokom njegovog trajanja, kako ističe RHMZ, udari vetra biće veći od 24 metra u sekundi, odnosno 85 kilometara na sat.

U opisu narandžastog alarma za ono što nas čeka danas i kakav je uticaj tih nepogoda, RHMZ navodi sledeće:

"Moguće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima), štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana), problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja). Uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično.

Takođe navodi se dalje, zbog jakih kiša ili pljuska, moguće su sledeći problemi:

"Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja".

Žuti meteoalarm, nešto blaži od narandžastog, za danas je upaljen za Beograd, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu i Zapadnu Srbiju. Vremenske neprilike su takođe moguće, ali manjeg intenziteta gde je na snazi narandžasti alarm

Sutra najviši stepen upozorenja: Pljuskovi, grmljavina, grad, vetar preko 120 na sat

Sutra, 12. maja u velikom delu Srbije upaljen je crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja! Biće na snazi u Zapadnoj, Istočnoj Srbiji i Pomoravlju takođe zbog tri opasne pojave - jakog vetra, kiše i grmljavine.

"U utorak, 12. maj, kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 kilometara na sat, ponegde i do 120 kilometara na sat", navodi RHMZ u prognozi vremena za stura.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, ističe RHMZ.

Udari vetra biće preko 120 kilometara na sat

U opisu najjačeg nivoa upozorenja za stura, RHMZ navodi sledeće:

"Retka ali opasna pojava, prouzrokuje raznovrsne ozbiljne štete. Značajne štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, ozbiljni problemi u transportu i saobraćaju, štete u poljoprivredi na svim vrstama vegetacije i na širem području, štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (čupanje drveća iz korena), problemi u građevinarstvu, ugroženi životi ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju (šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje - do potpunog onemogućavanja akcija spašavanja)".

Šta znači crveni meteoalarm

"Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", ističe se na sajtu RHMZ-a.

Šta znači narandžasti meteoalarm

Kada je reč o narandžastom meteoalarmu, kako ističe RHMZ to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..", navodi se.

Smirivanje situacija u sredu

U sredu se situacija smiruje, tako da će pola Srbije biti bez upozorenja, a pola u žutom meteoalarmu.

Autor: Jovana Nerić