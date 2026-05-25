VREMENSKI OBRT: RHMZ otkrio gde nas do kraja nedelje čekaju pljuskovi sa grmljavinom!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem o promeni vremenskih prilika u zemlji. Do kraja dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme, ponegde još uz umerenu oblačnost koja može usloviti kratkotrajnu kišu kao veoma retku pojavu. Vetar će biti slab i umeren, pretežno severni i severozapadni.

Prognoza za naredne dane

- Utorak (26.05.): Očekuje se sunčano i toplo vreme. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak. Najniža temperatura krećaće se od 10 do 19 °C, a najviša od 28 do 32 °C.

- Sreda (27.05.): Pretežno sunčano i toplo, ali uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne Srbije ponegde može pasti kratkotrajna kiša.

- Četvrtak (28.05.) i nedelja (31.05.): Tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak u prvom delu dana, a zatim i u nedelju, i u ostalim krajevima Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

- Početak juna (01-02.06.): Nove padavine se očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Autor: D.S.