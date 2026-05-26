PAKLENE VRUĆINE HARAJU PO EVROPI, A TEK JE MAJ! Oboren rekord star 82 godine, TOPLOTNA KUPOLA stiže i u Srbiju - poznato kada nas čeka PRVI TOPLOTNI TALAS!

Glavni uzrok ovih ekstremnih vrućina je tzv. toplotna kupola, koja zadržava topli vazduh na velikim područjima Zapadne Evrope.

U ponedeljak, 25. maja, u Velikoj Britaniji oboren je rekord star 82 godine. Tog dana bila je izmerena najviša majska temperatura od kad postoje merenja, čak 34,8 stepeni u okolini Londona, užasne vrućine odnele su i prvu žrtvu, što govori o neverovatnim promenama na našoj planeti Zemlji i posledicama jakog toplotnog talasa koji postaju sve češći i intenzivniji u uslovima klimatskih promena. Evo kakvo je trenutno stanje u Srbiji i kada nas očekuje nalet prvog toplotnog talasa leta 2026!

Prethodni rekord u Velikoj Britaniji zabeležen je davne 1944. godine, kada je u mesecu maju bilo 32,8 stepena.

Ovaj rekord je, prema pisanjima klimatološkog portala , posledica jakog toplotnog talasa koji je zahvatio ogromno prostranstvo zapadne Evrope, od Portugala i severa Španije, preko Francuske do juga Engleske.

U Španiji i Francuskoj su temperature na mnogim mernim stanicama prešle granicu od 35 stepeni, a oboreno je na stotine majskih rekorda. I u Španiji su zabeležene prve žrtve toplotnog talasa. Preminula je devojčica koju je otac slučajno zaboravio u automobilu, gde je ostala satima.

U pitanju su temperature koje su gotovo 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine i posledica su pojave "toplotne kupole", polja visokog pritiska koji je na ovom prostranstvu zarobio topli vazduh, poput lonca na koji je spušten poklopac.

Više od 300 temperaturnih rekorda za maj mesec u Francuskoj oboreno je 25. maja, a najviša temperatura zabeležena je u mestu Sor-Osegor, gde je izmereno 36,9 stepeni Celzijusa, što je izjednačenje rekorda iz 1996. godine.

Krivac - toplotna kupola

Francuska meteorološka služba je nedavno saopštila da je za izuzetno visoke temperature za ovo doba godine kriva toplotna kupola, u kojoj se veoma topao vazduh iz severne Afrike (iz Maroka) zadržava ispod sistema visokog pritiska snažnog anticiklona, piše "Gardijan".

Toplotna kupola funkcioniše poput poklopca na šerpi: toplota ostaje zarobljena ispod, a svakim danom se akumulira sve više toplog vazduha. Kada je ovaj sistem stabilan i dugotrajan, može potrajati danima, pa i nedeljama.

Omega blok donosi ekstremne vrućine: Zapadna Evropa na udaru, stiže i do Balkana

Kakvo je stanje u Srbiji

Mada se nalazimo daleko od ovog "lonca", i u Srbiji je ovih dana postalo naglo toplije.

U Vojvodini, Beogradu i delovima centralne i istočne Srbije, 25. maj je bio prvi tzv. tropski dan ove godine, sa temperaturama preko 30 stepeni.

Vrućine vladaju gotovo čitavom Evropom, sa izuzetkom južnih delova Balkana: temperature su znatno iznad proseka i u centralnoj Evropi (Nemačka, Češka, Mađarska…), u Skandinaviji i Rusiji. Čak su i u Austriji zabeležene temperature preko 30 stepeni..

Ovakvi toplotni talasi, koji u maju donose vreme koje bi i trebalo da bude retko i usred leta, postaju sve češći i intenzivniji u uslovima klimatskih promena.

Evropa i Srbija se zagrevaju brže od ostatka sveta

Naime, Evropa se zagreva brže od svetskog proseka, ali i deo jugoistočne Evrope, kao i Srbija o čemu je za "Blic" govorio naš čuveni klimatolog Vladimir Đurđević. Krivac se krije ne samo u prodoru toplog vazduha koji dolazi iz severne Afrike, već i u klimatskim promenama koje pomažu da se to dešava češće i da duže traje.

Zašto se Srbija zagreva brže od ostatka sveta: Klimatolog Vladimir Đurđević objašnjava

Kada Srbiju čeka prvi toplotni talas

Pored najava da će u Srbiji u junu biti nestabilno vreme s prosečnim padavinama, već tad moguća je prva pojava toplotnog talasa, navodi se u dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Prognoza za leto 2026

To je potvrdio i domaći meteorolog Ivan Ristić prema čijim najavama, prvi toplotni talas u našoj zemlji stiže tokom treće dekade juna.

"Tada se očekuje duža stabilizacija vremena i prvi jači nalet i uticaj toplotne kupole, odnosno afričkog anticiklona koji donosi toplo vreme. Temperature biće između 30 i 35 stepeni", istakao je Ristić.

Takođe, jul nam donosi pravo leto sa visokim temperaturama i izraženim toplotnim talasima, i avgust nastavlja u znaku vrućina, uz česte toplotne talase i sparne dane.

"Vreme koje je nekada bilo ekstremno polako postaje normalno"

Samo porast prosečne temperature znači da se pomeraju i granice mogućeg kada su u pitanju ekstremi: događaju se vremenske epizode koje nisu bile samo malo verovatne, već često i praktično nemoguće pre samo nekoliko decenija.

Zato se očekuje da će temperaturni rekordi nastaviti da se obaraju u budućnosti – kako oni letnji, tako i tokom proleća, zime, jeseni. A vreme koje je nekada važilo za ekstremno polako postaje normalno i očekivano.

Autor: Jovana Nerić