Kurs više nije isti: Ovo su najnovije promene

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4203 dinara. Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 100,9893 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou viši je za 2,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,1 odsto.

Autor: A.A.