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Hitno se oglasila NBS: Ovo svi građani moraju da znaju

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3759 dinara. Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 100,8817 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,8 odsto, dok je od početka godine slabiji za jedan odsto.

Autor: A.A.

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