ZASEDA ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE Nova HAVARIJA na vodosistemu koji snabdeva 5 gradova u Srbiji: Sistem gubi 70 litara vode u sekundi

Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjen, a tehnička voda potekla vodosistemom “Rzav“, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku utvrđivanje uzroka nove havarije.

U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema “Rzav“ iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje Javni medijski servis.

Prema dostupnim informacijama, tehničke vode za sada i dalje ima.

Zaseda Štab za vanredne situacije, a kako piše Javni medijski servis, uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi.

Do prekida u vodosnabdevanju iz sistema "Rzav" došlo je u ponedeljak, kada je nastao kvar na cevovodu u mestu Gorobilje. Kvar je kasno sinoć saniran, posle čega je krenulo punjenje sistema.

Rano jutros tehnička voda je stigla u domaćinstva, ali je bilo problema sa pritiskom. U toku prepodneva ponovo je uočen problem na sistemu.

Autor: Iva Besarabić