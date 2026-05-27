Igor Jurić o slučaju male Danke Ilić: Sigurno postoji još neki dokaz zbog kog je potvrđena optužnica

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da iako je slučaj nestanka dvogodišnje Danke Ilić pun kontroverzi i neodgovorenih pitanja, činjenica da je Apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju Danku Ilić, govori u prilog tome da verovatno postoji još neki dokaz koji potkrepljuje ovu optužnicu.

Igor Jurić je za "Tanjug" rekao, govoreći o slučaju Danke Ilić, da je on lično očekivao da će se telo devojčice pronaći ukoliko je ona zaista stradala kako tužilac tvrdi, i dodao da je ovaj slučaj pun kontroverzi zbog toga što nema mnogo materijalnih dokaza osim samog priznanja optuženih.

- Biće jako teško dokazati ceo ovaj slučaj ukoliko tužilaštvo nema još nekih dodatnih materijalnih dokaza, ali ja verujem da i sama potvrda ove optužnice govori o tome da postoji još nešto čime bi se mogla ova optužnica potkrepiti - ocenio je on.

"Male su šanse da je dete preživelo"

Jurić je rekao da javnost ima pravo da gaji nadu da je nestala devojčica još uvek živa s obzirom na to da telo nije pronađeno, i poručio da je on na mestu roditelja ne bi prestao da traži dete dok ne bi bio siguran da je mrtvo.

- Ako gledamo statistiku i iskustvo drugih zemalja, male su šanse da je dete preživelo s obzirom na protok vremena, ali opet neki slučajevi su nam pokazali da se neke nestale osobe pronađu nakon 20 godina od nestanka. Kao roditelj i kao čovek imam pravo da gajim nadu da će ona nekim čudom da se vrati - izjavio je on.

Na pitanje da li je potraga za devojčicom bila dovoljno dobra, Jurić je istakao da slučaj Danke Ilić treba da bude velika pouka za društvo, a to je da u svakom slučaju nestalog deteta treba pristupiti veoma ozbiljno, i ocenio da je ovde u prvim momentima napravljen propust koji je kasnije bilo vrlo teško ispraviti.

Sistem "Pronađi me"

Koliko god nam delovalo da je neki slučaj lako rešiv ne smemo to olako da shvatamo, izjavio je on i poručio da ubuduće kada god nestane dete svi moraju da se angažuju maksimalno kako ne bi došlo do propusta kakvih je bilo u ovom slučaju.

Govoreći o sistemu "Pronađi me" koji je po prvi put pokrenut u slučaju nestanka Danke Ilić, Jurić je rekao da je Dankin slučaj pokazao veliku vrednost sistema "Pronađi me" bez obzira na trenutni ishod, zato što su se u tom momentu svi aktivirali.

- U jednom momentu se cela država pokrenula tražeći devojčicu, na licu mesta je došao veliki broj ljudi. Ono što je u tom slučaju nedostajalo je dobra koordinacija na terenu, pogotovo u ruralnim predelima. Tu nemamo dobru koordinaciju, imao sam razgovor i sa premijerom i sa ljudima iz MUP-a gde smo o tome razgovarali, i mislim da se taj segment potrage za nestalom decom mora unaprediti - poručio je on.

Odgovarajući na pitanje za koliko dece u Srbiji se još uvek ne zna gde su i da li su živa, Jurić je izjavio da iako se svake godine u Srbiji prijavi nestanak između 1.500 i 1.800 dece, javnost nema informacije koliko se te dece na kraju pronađe.

Kako je naveo, bilo bi jako važno da postoji javno dostupan registar nestale dece gde bi javnost mogla da zna da li je dete pronađeno ili ne.

Autor: A.A.