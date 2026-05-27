'Heroji Beogradskog maratona 2026': Zahvalnica beogradskim saobraćajcima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd, i ove godine dali su svoj doprinos uspešnom održavanju Beogradskog maratona, podržavajući vrednosti koje ova manifestacija nosi.

Dok su ulice Beograda bile ispunjene energijom, istrajnošću i hiljadama koraka ka cilju, pripadnici saobraćajne policije bili su sigurna podrška u pozadini, brinući o bezbednom i nesmetanom odvijanju događaja.

Na svečanosti „Heroji Beogradskog maratona 2026“, Saobraćajnoj policiji PU za grad Beograd uručena je zahvalnica za dugogodišnju podršku i učešće u organizaciji maratona - priznanje za posvećenost i predan rad koji godinama doprinosi da jedna od najvažnijih sportskih manifestacija protekne uspešno i bezbedno.

Autor: S.M.