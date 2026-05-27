Grmljavinsko nevreme već pogodilo Srbiju! Jedan grad se našao na udaru potopa, a evo šta sledi noćas

Današnji dan doneo je Srbiji najvišu temperaturu od početka ove godine.

U celoj Srbiji danas je bilo sunčano i tropski toplo.

Najviša temperatura od 33°C merena je na severu Srbije, pre svega u Vojvodini, a Sombor, Novi Sad, Subotica i Kikinda su sa 33 bili najtopliji gradovi u Srbiji.

U toku poslepodneva preko jugozapada Mađarske premeštao se snažan grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima.

Oko 18 časova grmljavinska oluja stigla je i do krajnjeg severa Srbije i direktno se obrušila na Kelebiju, dok se Subotica našla na udaru snažnog pljuska, koji je doneo pravi potop.

Dobra vest je da je grmljavinska oluja ulaskom u Srbiju vrlo brzo oslabila, tako da se do kraja dana na severu Bačke u sklopu ovog sistema očekuju pljuskovi sa tedencijom premeštanja preko šireg područja Bačke Topole.

Kasnije tokom večeri i noći pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom severa i zapada Srbije, a kasnije i u ostalim navedenim delovima Srbije.

Posle tropskog dana, uslova za pljuskove sa grmljavinom tokom večeri i noći biće i u Beogradu.



U nastavku noći pljuskovi sa grmljavinom premeštaće se i preko ostalih delova Srbije dalje prema jugu gde će stići u četvrtak ujutro i pre podne.

Od sutra svežije za 5 do 7 stepeni, ali ostaće i dalje toplo za ovo doba godine, uz prosečne temperature za sam kraj maja.

Autor: S.M.