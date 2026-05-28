Vasiljević: Kriminal u Srbiji u padu, rasvetljena sva ubistva u prva četiri meseca 2026.

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević održao je kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica Direkcije policije, kojem je prisustvovao potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a na kojem su predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca 2026. godine.

Direktor policije Vasiljević poručio je da su zahvaljujući pojačanom operativnom radu i odlučnoj borbi protiv kriminala očuvani stabilna javna bezbednost, javni red i mir i bezbednost građana Srbije i istakao da rezultati pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji, veću efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela i snažan odgovor države u borbi protiv organizovanog kriminala i narkotika.

Ministar Dačić istakao je važnost da policija funkcioniše po principu jednostarešinstva i subordinacije kako bi mogla da očuva stabilnost države, njenih institucija, kao i očuvanje javnog reda i mira i pravnog poretka.

U narednom periodu, podvukao je ministar, radiće se na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih, ističući, pri tom i komunikaciju i saradnju sa predstavnicima sindikata, kao i obezbeđivanju uniformi, opreme i sredstava za rad.

U periodu od januara do aprila ove godine, kako je istakao Vasiljević, evidentirano je 19.612 krivičnih dela, što je za 5,7 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, dok je procenat rasvetljavanja povećan na 61,8 odsto, dodajući da je broj krivičnih dela u Srbiji u kontinuiranom padu, a da je tokom prethodne godine zabeležen najmanji broj krivičnih dela u poslednjih dve i po decenije.

Vasiljević je posebno naglasio da su rasvetljena sva ubistva, sva teška ubistva i teška ubistva u pokušaju, kao i 92,5 odsto teških telesnih povreda.

Govoreći o borbi protiv narkotika i organizovanog kriminala, Vasiljević je istakao da je u 2.282 realizovane zaplene oduzeto više od 6,4 tone droge i otkriveno 14 laboratorija za proizvodnju marihuane, dok je u prva četiri meseca 2026. godine procesuirano sedam organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno 42 lica.

Govoreći o stanju javnog reda i mira, direktor policije istakao je da je očuvano stabilno bezbednosno stanje uprkos velikom broju javnih okupljanja širom Srbije, među kojima je najveći broj bio sportskog karaktera.

Vasiljević je dodao da je od novembra 2024. godine, na javni okupljanjima koja u najvećem broju nisu bila prijavljena, angažovano više od 363.000 policijskih službenika, dok je 326 policajaca povređeno tokom izvršavanja službenih zadataka.

Govoreći o privrednom kriminalu i borbi protiv sive ekonomije, direktor policije istakao je da su nastavljene intenzivne aktivnosti na otkrivanju krivičnih dela u vezi sa akciznom robom, pa je u prva četiri meseca ove godine oduzeto više od 15.000 boksova cigareta, 36,5 tona duvana, kao i 53,3 tone nafte i naftnih derivata.

U oblasti borbe protiv korupcije, Odeljenje za borbu protiv korupcije UKP podnelo je 135 krivičnih prijava protiv 241 lica, zbog krivičnih dela kojima je pričinjena materijalna šteta od skoro 1,3 milijarde dinara, dok je u oblasti visokotehnološkog kriminala otkriveno 450 krivičnih dela, što je za 21,6 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Govoreći o bezbednosti saobraćaja, Vasiljević je istakao da je broj poginulih lica manji za 11 odsto, a broj povređenih za 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj stradale dece smanjen sa pet na jedno.

Direktor policije je rukovodiocima i policijskim službenicima poručio da očekuje maksimalnu odgovornost, profesionalnost i kontinuirano angažovanje svih organizacionih jedinica Direkcije policije u cilju daljeg jačanja bezbednosti građana i borbe protiv svih oblika kriminala.



Pored ministra sa saradnicima, kolegijumu direktora policije prisustvovali su i predstavnici tri reprezentativna sindikata policije.