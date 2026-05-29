'Ranjivi i zaboravljeni ljudi – Od Kosova i Metohije do Južne Afrike i Bliskog istoka': Izložba o životu Srba na Kosmetu i drugih ugroženih populacija širom sveta otvara se u Cirihu

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji najavila je otvaranje izložbe fotografija južnoafričke umetnice Katarine Kuper (Catharine Cooper) pod nazivom „Ranjivi i zaboravljeni ljudi – Od Kosova i Metohije do Južne Afrike i Bliskog istoka“.

Svečano otvaranje zakazano je za 4. jun 2026. godine u 18 časova u galeriji KUNSTHouse H3o (Hirschgraben 30) u Cirihu.

U središtu ove umetničke postavke nalazi se serija upečatljivih crno-belih fotografija koje svedoče o teškom životu i stradanju srpskog naroda. Umetnica je ove kadrove zabeležila tokom svojih poseta Kosovu i Metohiji 2016. i 2025. godine. Njene fotografije dokumentuju svakodnevicu srpskog stanovništva u periodu nakon oružanih sukoba krajem devedesetih, prikazujući život koji je duboko obeležen konfliktima, raseljavanjem, ali i neverovatnom otpornošću. Slike prikazuju svakodnevicu koja nastavlja da se odvija u pejzažu obeleženom gubitkom – kako demografskog prisustva, tako i institucionalne zaštite i kulturnog kontinuiteta.

Kako se navodi u najavi, slike Srba sa Kosova i Metohije vizuelno snažno korespondiraju sa fotografijama drugih ugroženih populacija širom sveta koje je umetnica zabeležila, uključujući mesta poput Palmire, Mozambika i Južne Afrike.

Kustos izložbe i autor pratećeg kataloga je dr Ida Sinkević, profesorka istorije umetnosti na prestižnom koledžu Lafajet (Lafayette College) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na svečanom otvaranju prisutnima će se obratiti Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije.

Ovaj značajan kulturni događaj organizuje se pod pokroviteljstvom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije, u bliskoj saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji.