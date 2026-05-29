MUP UPOZORAVA GRAĐANE NA UČESTALE TELEFONSKE PREVARE

Povodom sve učestalijih krivičnih dela prevara na štetu građana širom Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel javnosti da bude posebno oprezna prilikom telefonskih poziva od nepoznatih lica koja se lažno predstavljaju i pokušavaju da dođu do novca i drugih vrednosti.

Kako navode iz MUP-a, prevaranti građane dovode u zabludu tvrdeći da je neki od članova njihove porodice doživeo saobraćajnu nesreću ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu uplatu novca ili predaju zlata i drugih dragocenosti na ime navodnih troškova lečenja i operacije.

Ministarstvo savetuje građane da ni u kom slučaju ne predaju novac ili vrednosti nepoznatim osobama, niti da vrše uplate bez prethodne provere dobijenih informacija. Građanima se preporučuje da najpre kontaktiraju članove porodice, zdravstvene ustanove ili nadležnu policijsku stanicu kako bi utvrdili istinitost navoda.

Iz MUP-a takođe pozivaju građane da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode bez odlaganja prijave policiji, kako bi se sprečile dalje prevare i zaštitili građani od materijalne štete.

Nadležni apeluju na dodatnu opreznost, posebno kod starijih sugrađana koji su najčešće meta ovakvih oblika prevara.