Oglasilo se Ministarstvo prosvete povodom slučaja vršnjačkog nasilja u Bujanovcu

Vest o incidentu u Bujanovcu, u kojem je, navodno, u vršnjačkom sukobu devojčica napdnuta viljuškom, izazvala je pažnju javnosti.

Tim povodom oglasilo se Ministarstvo prosvete, koje je potvrdilo je da je upoznato sa slučajem, da je u pitanju sukob učenica jedne bujanovačke osnovne škole, kao i da su sve nadležne institucije hitno alarmirane i uključene u rešavanje ovog problema.

Kako navode iz Ministarstva prosvete, do samog incidenta došlo je van školskog prostora, ali je školska uprava odmah po dobijanju informacija od nadležnih organa preduzela sve zakonom propisane korake. Prema njihovim rečima, u svakoj pojedinačnoj situaciji nasilja postupa škola u skladu sa Protokolom o zaštiti od nasilja, dok Ministarstvo prati postupanje škole i pruža joj podršku.

- Slučaj vršnjačkog nasilja u kome su učestvovale učenice jedne osnovne škole iz Bujanovca dogodio se van škole, a o incidentu škola je obaveštena od strane policije - navodi se u zvaničnom odgovoru Ministarstva prosvete za Telegraf.rs.

Odmah nakon što su saznali za ovaj nemili događaj, u školi su pokrenute hitne pedagoške i vaspitne procedure sa ciljem da se pomogne obema devojčicama, ali i da se radi sa njihovim porodicama kako bi se situacija prevazišla na najbezbedniji mogući način.

- Tim škole za zaštitu od nasilja se odmah po saznanju sastao i priprema plan pojačanog vaspitnog rada sa učenicom koja je vršila nasilje i plan podrške za učenicu koja je trpela nasilje. U rešavanje situacije uključeni su roditelji obe devojčica, koji sarađuju sa stručnim službama škole u cilju prevazilaženja situacije. Škola je o događaju obavestila Ministarstvo prosvete, sarađuje sa policijom i tužilaštvom koji utvrđuju okolnosti događaja, a o svemu je obavešten i Centar za socijalni rad - objašnjavaju iz ministarstva.

Pored rada sa direktnim učesnicama ovog sukoba, najavljeno je da će u školi biti sprovedene šire preventivne mere kako bi se uticalo na svest ostalih đaka i sprečili eventualni slični incidenti u budućnosti. U narednom periodu biće održani roditeljski sastanci i pojačane preventivne aktivnosti u radu sa svim učenicima te prosvetne ustanove.

Na kraju, Ministarstvo prosvete je uputilo i poseban apel javnosti i medijima, naglašavajući izuzetnu osetljivost ovog slučaja u kojem su svi akteri maloletna lica. Oni ističu da senzacionalizam može naneti nepopravljivu štetu deci koja prolaze kroz ovaj težak period.

- Ministarstvo razume zainteresovanost medija za ovaj slučaj, ali naglašava da je veoma važno da se u javnom prostoru, u medijima i na društvenim mrežama, ne iznose podaci o ličnosti maloletnog deteta i da se o slučaju ne izveštava senzacionalistički, jer takvo ponašanje ne doprinosi smirivanju situacije, dodatno targetira i traumatizuje učenike, ne doprinosi ni njihovom oporavku, niti promeni ponašanja - zaključuje se u zvaničnom saopštenju Ministarstva prosvete.

