Tužilaštvo žestoko reagovalo: Trojica dečaka procesuirana zbog vršnjačkog nasilja

Zahvaljujući intenzivnom operativnom radu i profesionalizmu pripadnika Policijske stanice Obrenovac, u potpunosti je rasvetljen incident od 27. aprila ove godine u kojem je petnaestogodišnji dečak bio žrtva vršnjačkog nasilja.

Nakon detaljne istrage i prikupljanja dokaza u rekordnom roku, obrenovačka policija identifikovala je sve aktere ovog događaja. Epilog višenedeljne istrage dogodio se danas, 11. maja, kada su u službenim prostorijama PS Obrenovac, u prisustvu roditelja i pravnih zastupnika, saslušani oštećeni dečak, kao i trojica mladića koji su učestvovali u incidentu.

Procesuirana su trojica dečaka.

Protiv maloletnih M. P. (16) i N. S. (17) biće podnete prekršajne prijave po nalogu Odeljenja za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Protiv punoletnog A. M. (18) biće podneta prekršajna prijava po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.

Ovaj slučaj je još jednom potvrdio odlučan stav policije da se nasilje, a naročito ono usmereno prema maloletnicima, neće tolerisati. Inspektori i službenici koji su vodili postupak dobili su posebne pohvale za pokazani visok stepen empatije prema žrtvi, ali i za strogu profesionalnost u sprovođenju zakonskih procedura.

"Bezbednost dece ostaje apsolutni prioritet PS Obrenovac. Efikasna sinergija između policije i tužilaštva u Obrenovcu rezultirala je jasnom porukom - svaki vid nasilja biće sankcionisan bez odlaganja", navodi se u krugovima bliskim istrazi.

Brzo rešavanje ovog slučaja donelo je olakšanje porodici oštećenog, ali i građanima Obrenovca.

Ovakvim radom nadležne službe šalju nedvosmislen signal da institucije funkcionišu i da je prevencija i sankcionisanje vršnjačkog i svakog drugog nasilja stub bezbednosti lokalne zajednice.

Autor: Iva Besarabić