Vojnici Srbije trenirali rame uz rame sa snagama NATO-a: Uspešno završena dvonedeljna vežba kod Bujanovca

U događaju od velikog značaja za bezbednost Zapadnog Balkana, Severnoatlantska alijansa (NATO) i Vojska Srbije uspešno su okončale svoju prvu zajedničku vojnu vežbu. Dvonedeljna vežba, održana na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca, predstavlja istorijsku prekretnicu u praktičnoj saradnji između Alijanse i Beograda u okviru programa Partnerstvo za mir (PzM).

Ovaj događaj okupio je oko 600 vojnika iz devet zemalja. Pripadnici Vojske Srbije trenirali su rame uz rame sa snagama iz Italije, Rumunije, Turske, Francuske, Nemačke, Crne Gore, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Glavni fokus bio je na operacijama podrške miru u složenim, multinacionalnim okruženjima.

Tokom dvonedeljnog angažovanja, snage su učestvovale u zajedničkom planiranju, aktivnostima na terenu i dinamičnim simulacionim scenarijima, osmišljenim da unaprede profesionalnu razmenu između vojnih jedinica. Ključni fokus bio je usmeren na taktičku autonomiju, elektrifikaciju i modernizaciju mehanizama koordinacije između međunarodnih trupa.

Admiral Vikof: Izuzetan uspeh u svakom pogledu!

Admiral Džordž M. Vikof, komandant Komande združenih snaga NATO-a u Napulju, izuzetno je pohvalio realizaciju i ishod ove vežbe:

„Ova vežba je pokazala profesionalizam, stručnost i spremnost Vojske Srbije u radu sa savezničkim trupama“, izjavio je admiral Vikof i dodao: „Zajedničkim obukama unapređujemo interoperabilnost, gradimo međusobno poverenje i jačamo našu sposobnost da efikasno odgovorimo na zajedničke bezbednosne izazove. Svi smo dugo radili na ovome i lično sam oduševljen što je vežba postigla izuzetan uspeh u svakom pogledu.“

Ključni aspekt ove vežbe bilo je njeno usklađivanje sa geopolitičkom pozicijom Beograda. Zvaničnici su eksplicitno napomenuli da su manevri izvedeni uz puno poštovanje proklamovane politike vojne neutralnosti Republike Srbije.

Ambasador Hamilton: Opipljiv dokaz napretka naših odnosa



Vežba je kulminirala dinamičnim taktičkim prikazom koji je demonstrirao kolektivne napore u očuvanju mira. Visokoprofilna završna ceremonija okupila je istaknute političke i vojne zvaničnike obe strane.

Obraćajući se prisutnima na završnom prikazu, ambasador Kevin Hamilton ocenio je ovaj događaj kao prekretnicu za diplomatske i vojne odnose u regionu.

„Ovogodišnja vežba NATO-a i Srbije predstavlja opipljiv dokaz toga koliko su odnosi NATO-a i Srbije napredovali, koliko se razvilo partnerstvo Srbije sa NATO-om i koliko su naš politički dijalog i praktična saradnja uznapredovali“, izjavio je Hamilton.

On je ponovio da je Alijansa spremna za dalje produbljivanje veza sa Beogradom kao jednim od glavnih stubova regionalne stabilnosti, dodajući: „NATO je spreman da dalje razvija naše odnose sa Srbijom, uz puno poštovanje njene proklamovane politike vojne neutralnosti.“

Iako Srbija i NATO već dugo održavaju strukturisanu saradnju kroz program Partnerstvo za mir — koja obuhvata vojno obrazovanje, planiranje u vanrednim situacijama i naučnu saradnju — ova terenska vežba podiže partnerstvo na viši, praktični nivo regionalne saradnje i bezbednosti.

Autor: D.S.