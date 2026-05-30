VOJSKA SRBIJE TRAŽI ELITU: Raspisani konkursi za tenkovske jedinice – otvorena vrata za vozače i nišandžije moćnih grdosija!

Vojska Srbije raspisala je velike konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Konkursi su otvoreni do 15. jula 2026. godine za formacijska mesta vozača i nišandžija na moćnim guseničarima M-84 i T-72MS.

Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja u kojima budući vojnici mogu rasporediti su:

- Sremska Mitrovica

- Kraljevo

- Niš

- Vranje

Bolji standard, beneficirani staž i stalni posao

Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje - to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji, navodi se u saopštenju i dodaje da su tenkisti elita Kopnene vojske osposobljeni za brza, smela, iznenadna i snažna borbena dejstva.

Budući tenkisti imaće priliku da rade dinamičan i uzbudljiv posao na jednom od najmoćnijih borbenih sistema u našoj vojsci - na modernizovanim tenkovima koji pružaju veću vatrenu moć i bolju zaštitu za posadu, da se stalno usavršavaju i budu ponosni pripadnici Vojske Srbije. Standard tenkista je od ove godine dodatno poboljšan, i s tim će se nastaviti u nastupajućem periodu, navodi ministarstvo.

Kako ističu, osim stabilnog zaposlenja i redovnih primanja, profesionalna vojna služba donosi:

- Beneficirani radni staž

- Vojno zdravstveno osiguranje za vojnike i članove njihovih porodica

- Mogućnost stalnog usavršavanja i daljeg napredovanja u karijeri

- Ko može da se prijavi i kakvi su ugovori?

Na konkurs mogu da se prijave državljani Republike Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci. Nakon toga, otvara se mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine, a potom postoji i mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vreme, zaključuje se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Autor: D.S.