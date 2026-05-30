AKTUELNO

Društvo

PRETE OLUJE SA GRMLJAVINOM I GRAD: Kiša već do jutra očekuje ove delove Srbije

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno i veoma toplo. Ujutro je slaba kiša moguća na severu Srbije i u Beogradu, a tokom dana kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom u južnim i centralnim predelima. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30 °C.

Ponedeljak će biti najnestabilniji dan.

Prvi jun doneće Srbiji lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.

Nepogode će biti najizraženije sredinom dana, posle podne i uveče.

U nastavku sedmice očekuje se promenljivo oblačno, ponegde uz pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće narednih dana od 25 do 30 stepeni, a nešto svežije očekuje se sredinom sledeće sedmice.

S obzirom na to da se u ponedeljak očekuje velika opasnost od oluja, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Pažnju treba obratiti i na veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Autor: A.A.

#Grad

#Srbija

#Vreme

#Vremenska prognoza

#grmljavina

#jun

POVEZANE VESTI

Društvo

KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG: U Srbiji danas veoma hladno, a evo kada se očekuje otopljenje

Društvo

Danas jesenja temperatura uz pljuskove i grmljavinu: Ovi delovi Srbije na udaru i olujnog vetra

Društvo

TOPLO, ALI SA OBLACIMA! U popodnevnim satima PREOKRET: U ove delove Srbije stiže kiša, praćena grmljavinom

Društvo

OČEKUJE NAS NAJTOPLIJI DAN OD POČETKA LETA: Danas ćemo se kuvati i u hladu, a večeras stiže promena vremena i pljuskovi!

Društvo

DANAS ĆE GORETI NEBO I ZEMLJA! Ponegde i do rekordnih 44 stepena, a uveče stiže haos: Očekuju se grmljavinske oluje!

Društvo

U SRBIJI DANAS OSETNO HLADNIJE! Prvo nas očekuje kiša, a onda i SNEG - Evo da li se padavine očekuju i u gradovima