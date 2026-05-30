PRETE OLUJE SA GRMLJAVINOM I GRAD: Kiša već do jutra očekuje ove delove Srbije

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno i veoma toplo. Ujutro je slaba kiša moguća na severu Srbije i u Beogradu, a tokom dana kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom u južnim i centralnim predelima. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30 °C.

Ponedeljak će biti najnestabilniji dan.

Prvi jun doneće Srbiji lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.

Nepogode će biti najizraženije sredinom dana, posle podne i uveče.

U nastavku sedmice očekuje se promenljivo oblačno, ponegde uz pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće narednih dana od 25 do 30 stepeni, a nešto svežije očekuje se sredinom sledeće sedmice.

S obzirom na to da se u ponedeljak očekuje velika opasnost od oluja, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Pažnju treba obratiti i na veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Autor: A.A.