MAŠTA BEZ GRANICA! UMUS 2026 pretvorio Novi Pazar u centar umetnosti: Pogledajte šta su uradili ovi talentovani mladi ljudi!

„Kreativnost zahteva hrabrost.“ Rečima Henrija Matisa, doc. dr Azra Hamzagić opisala je duh ovogodišnjeg Univerzitetskog majskog umetničkog salona – UMUS 2026, koji je u organizaciji Departmana umetnosti i filoloških nauka na Univerzitetu u Novom Pazaru okupio brojne ljubitelje umetnosti, studente i posetioce.

U prostoru Galerije MMC predstavljeni su studentski radovi sa studijskih programa slikarstva, grafičkog i modnog dizajna, nastali tokom prethodnih semestara.

Kroz crtež, sliku, grafiku, modne kreacije i druge savremene umjetničke forme, mladi autori pokazali su kreativnost, autentičnost izraza i hrabrost umetničkog promišljanja.

Bogatstvo ideja i podrška mladim talentima

Izloženi radovi svedoče o bogatstvu ideja i različitim umetničkim pristupima, dok posebnu vrednost salona predstavlja susret različitih disciplina i senzibiliteta. Upravo ta raznolikost oblikuje prostor dijaloga, inspiracije i razmene kreativnih vizija, potvrđujući snagu umetnosti kao univerzalnog jezika mladih stvaralaca.

Majski salon studentima pruža priliku da svoj rad predstave široj javnosti i kroz umetnost ostvare dijalog sa publikom, istovremeno podstičući razvoj kritičkog mišljenja, istraživačkog duha i profesionalnog sazrevanja.

Univerzitetski majski umetnički salon još jednom je potvrdio značaj umetnosti i kulture u akademskom i društvenom životu, kao i važnost podrške mladim talentima i njihovom stvaralaštvu.

