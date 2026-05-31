HRAM SVETOG SAVE PREPLAVLJEN VERNICIMA: Podeljeno više od 400.000 osveštanih tračica, a evo do kada možete da se poklonite čudotvornom pojasu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Vernom narodu koji od praznika Vaznesenja Gospodnjeg do današnjeg velikog praznika Silaska Svetog Duha na apostole u nepreglednim kolonama dolazi u zavetni hram srpskog pravoslavnog naroda posvećen Svetom Savi, da bi se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice, do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu.

Pojas Presvete Bogorodice ima, kako se veruje, posebnu blagodat da isceljuje neplodnost kod muškaraca i žena, kao i da leči teške bolesti, uz pomoć osveštanih tračica koje oko struka, uz telo, nose bolni, nemoćni i potrebiti, uznoseći iskrene molitve Presvetoj Majci i čuvajući zapovesti njenog Sina i Gospoda našeg Isusa Hrista.

Poznat datum svečanog ispraćaja na Svetu Goru

Čudesni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save će biti sve do subote, 6. juna.

Tada će, posle Božanstvene službe kojom će načalstvovati patrijarh srpski Porfirije, biti upriličen svečani ispraćaj u manastir Vatoped na Svetoj Gori atonskoj, navode iz SPC.

