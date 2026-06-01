VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Produžena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na današnjoj vanrednoj sednici Vlada je usvojila izmenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula 2026. godine.

- Ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu - navodi se u saopštenju.

Vlada Srbije donela je 9. marta na vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora koja je važila do 19. marta, nakog čega je produžavana radi zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu, preneo je Sputnjik.

Autor: S.M.

