MIĆIN PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU DANA I SLAVE MUP-A I DANA POLICIJE: Želim da dužnost obavljate časno, odgovorno i dostojanstveno, na ponos svojih porodica, svoje službe i svoje otadžbine

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je danas svečanom obeležavanju Dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, koje je organizovano u Svečanoj sali Skupštine Grada Novog Sada i na platou SPENS-a.

U prisustvu zamenika načelnika Policijske uprave Novi Sad Momčila Sovilja, gradonačelnik je čestitao novoj generaciji policijskih službenika koja je položila svečanu zakletvu i započela svoju profesionalnu službu u Policijskoj upravi Novi Sad.

- Danas ste dali zavet da ćete svoje znanje, snagu i sposobnost staviti u službu naroda i države. Izabrali ste jedan od najodgovornijih i najčasnijih poziva. Neka vam današnja zakletva bude putokaz kroz čitavu službu. Neka vas podseća da je moć najvrednija kada je u službi dobra, da je autoritet najuzvišeniji kada je praćen pravednošću i da je zakon najjači onda kada se sprovodi sa čovečnošću i razumevanjem. Naš narod je kroz istoriju uvek najviše cenio one koji su bili spremni da služe drugima. Ne one koji su tražili privilegije, već one koji su prihvatali odgovornost! Danas ste i vi postali deo te tradicije. U ime Grada Novog Sada i u svoje lično ime, čestitam vam uspešno završenu obuku i položenu zakletvu. Želim vam da dužnost obavljate časno, odgovorno i dostojanstveno, na ponos svojih porodica, svoje službe i svoje otadžbine – poručio je gradonačelnik.

On je istakao da će Grad Novi Sad nastaviti da bude pouzdan partner policiji kroz ulaganja u opremu, infrastrukturu i unapređenje uslova rada.

- Pored ranije realizovanih projekata, ove godine uređujemo objekat policijske stanice u Kaću, rekonstruišemo šalter salu MUP-a na Bulevaru oslobođenja kod Mosta slobode i gradićemo novu policijsku stanicu na Detelinari – naglasio je Žarko Mićin.

On je podsetio da je policija u prethodnom periodu bila suočena sa brojnim izazovima i da je pokazala profesionalnost, odgovornost i posvećenost očuvanju javnog reda i bezbednosti građana.

- Zato danas želim da ponovim reči predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da je policija stub države i jedan od najvažnijih oslonaca njene stabilnosti i sigurnosti. Grad Novi Sad nastaviće da podržava rad Policijske uprave Novi Sad i da ulaže u projekte koji doprinose većoj bezbednosti svih građana – rekao je gradonačelnik.

Nakon svečanosti, gradonačelnik je obišao izložbu opreme i tehničkih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i edukativni program za najmlađe „Policajac u zajednici“ na platou SPENS-a.

Autor: Jovana Nerić