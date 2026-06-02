SNAŽNO NEVREME POGODILO SRBIJU, ALI TO JE TEK POČETAK Oglasio se RHMZ rano jutros, pa PONOVO IZDAO UPOZORENJE: Stiže nova tura nepogoda, popaljeni alarmi! (FOTO+VIDEO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode i pljuskove do 4. juna 2026. godine. Danas je vreme promenljivo, na severu i zapadu uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima povremeno pljuskovi i grmljavina.

"Upozorenje za područje Srbije na grmlјavinske nepogode. Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 04.06.2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme", ovim rečima Republički hidrometeorološki zavod Srbije rano jutros upozorio je građane na još jednu turu nepogoda koje nas očekuju u toku dana.

Popaljeni meteoalarmi

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), žuti meteoalarm na snazi je u većem delu centralne, istočne i južne Srbije zbog najavljenih vremenskih nepogoda. U ovim predelima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina.

Meteoalarm za 2. jun

Žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasne vremenske pojave, upaljen je u sledećim regionima:

- Šumadija: Upozorenje na grmljavinu

- Pomoravlje: Upozorenje na grmljavinu

- Istočna Srbija: Upozorenje na pljuskove (kišu) i grmljavinu

- Jugoistočna Srbija: Upozorenje na pljuskove (kišu) i grmljavinu

- Jugozapadna Srbija: Upozorenje na grmljavinu

- Kosovo i Metohija: Upozorenje na pljuskove (kišu) i grmljavinu

Za razliku od ovih regiona, u severnim i zapadnim delovima zemlje situacija je stabilna. U Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu i Zapadnoj Srbiji na snazi je zeleni meteoalarm, što znači da ne postoje upozorenja na opasne meteorološke pojave.

RHMZ je objavio da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Vreme do kraja nedelje

- Danas promenlјivo oblačno i nestabilno. Na severu i zapadu uglavnom suvo, posle podne sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim krajevima povremeno sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom uz postepeni prestanak padavina kasnije posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni Celzijusa - navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Do kraja sedmice promenlјivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti i izraženiji uz grad.

Nevreme pravilo haos u Srbiji

Podsetimo, snažno nevreme koje je juče zahvatilo pojedine krajeve Srbije izazvalo je brojne probleme, od poplavljenih ulica i prekida u snabdevanju električnom energijom do velike štete na usevima. Jako nevreme pogodilo je i Bujanovac, gde su obilna kiša i sitan grad poplavili ulice, ali i naneli veliku štetu poljoprivrednim i voćarskim kulturama.

Kako se može videti na snimcima sa društvenih mreža, pojedine ulice i kuće u Bujanovcu našle su se pod vodom. Takođe, pala je velika količina grada, a ulice su se zabelele.

Nevreme pokosilo useve u Trsteniku

Crni oblaci nadvili su se i nad Trstenikom, gde je nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom ostavilo posledice, uključujući i veliku štetu na usevima u selu Poljna.

Grom izazvao požar u Kragujevcu

Snažno olujno nevreme praćeno jakom kišom i grmljavinom zahvatilo je tokom popodnevnih sati i Kragujevac.

Oštećene su i fasade i krovovi na više objekata u Boljevcu, nakon jakog nevremena. Nadležne ekipe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nevremena. Nema povređenih lica.

Autor: Jovana Nerić