AKTUELNO

Društvo

Tematski kampovi za mlade iz inostranstva i ovog leta u Srbiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, potpisao je ugovore o realizaciji ovogodišnjih tematskih letnjih kampova za mlade iz dijaspore i regiona.

Kampovi za mlade biće održani u Valjevu, Smederevu, Kruševcu, Brusu, Aleksandrovcu, Velikoj Plani, Petrovcu na Mlavi, Rači, Topoli, Novom Pazaru, Kraljevu, Loznici, Šidu i Bogatiću.

Programi su namenjeni mladima ljudima srpskog porekla koji žive u inostranstvu, a obuhvataju: učenje i usavršavanje srpskog jezika, sport i rekreaciju, kulturno-umetničke aktivnosti, ekološke i obrazovne radionice, upoznavanje Srbije i povezivanje sa vršnjacima iz matice.

Ministarstvo očekuje da će više od 5.000 mladih boraviti u kampovima u Srbiji tokom leta.

Autor: Jovana Nerić

#Mladi

#dijaspora

#region

#tematski kampovi

#Đorđe Milićević

POVEZANE VESTI

Politika

'VEČERAS JE PREĐENA CRVENA LINIJA' Ministar Milićević: Valjevo neće pasti pred vandalima i mržnjom!

Politika

Ministar Milićević otvorio sportsko-obrazovni kamp 'Valjevo 2025': Šaljemo jasnu poruku da Srbija misli na svoju decu, ma gde ona živela (foto)

Društvo

Milićević otvorio kamp za decu iz dijaspore u Medveđi: Srbija je jedna velika porodica u kojoj ima mesta za svako dete

Politika

Milićević: Ekspo 2027 nije samo veliki događaj - to je slika Srbije koja veruje u svoju budućnost

Politika

'Srbija uvek ide korak napred' Milićević sa mladima u Požarevcu razgovarao o njihovoj budućnosti u Srbiji

Politika

'TO JE NAPAD NA SVE SRPSKO U SUSEDNOJ DRŽAVI!' Ministar Milićević o hapšenju Milana Kneževića: Videli smo da ne žele da čuju glas Srba!