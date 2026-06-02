Tematski kampovi za mlade iz inostranstva i ovog leta u Srbiji

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, potpisao je ugovore o realizaciji ovogodišnjih tematskih letnjih kampova za mlade iz dijaspore i regiona.

Kampovi za mlade biće održani u Valjevu, Smederevu, Kruševcu, Brusu, Aleksandrovcu, Velikoj Plani, Petrovcu na Mlavi, Rači, Topoli, Novom Pazaru, Kraljevu, Loznici, Šidu i Bogatiću.

Programi su namenjeni mladima ljudima srpskog porekla koji žive u inostranstvu, a obuhvataju: učenje i usavršavanje srpskog jezika, sport i rekreaciju, kulturno-umetničke aktivnosti, ekološke i obrazovne radionice, upoznavanje Srbije i povezivanje sa vršnjacima iz matice.

Ministarstvo očekuje da će više od 5.000 mladih boraviti u kampovima u Srbiji tokom leta.

Autor: Jovana Nerić