'Srbija uvek ide korak napred' Milićević sa mladima u Požarevcu razgovarao o njihovoj budućnosti u Srbiji

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević razgovarao je danas sa mladima u Požarevcu i rekao da "samo zajedničkim snagama možemo da gradimo Srbiju iz koje se ne odlazi".

Milićević je Požarevac posetio u okviru projekta "Sa ministrom na ti" i istakao da je u ovom gradu već nedavno bio, ali da je sada došao da razgovara sa mladim ljudima i sasluša njihove vizije, jer uspeh zavisi pre svega od kvalitetnog razgovora, saopšteno je iz iz njegovog kabineta.

Milićević je istakao je da je ovaj projekat osmišljen da bi se iskreno i otvoreno razgovaralo o pitanjima i izazovima, i dodao da samo zajedničkim snagama možemo da gradimo Srbiju iz koje se ne odlazi i u koju se naši sunarodnici vraćaju.

"Srbija uvek ide korak napred, podiže lestvice razvoja. Država odgovorno gradi planove za budućnost zemlje, sa posebnim osvrtom na budućnost mladih ljudi", rekao je Milićević.

Ministar je izrazio želju da čuje mlade koji razmišljaju o odlasku, ali i one koji su već otišli iz zemlje.

"Jedino ako razumemo njihove dileme, razloge i očekivanja možemo da kreiramo politike koje će ih motivisati da ostanu, ali i da se vrate, rekao je ministar Milićević.

On je dodao da je Srbija danas mesto šansi i izbora.

"Srbija se menja, napreduje, aktivno prati dešavanja u svetu i pronalazi najbolja rešenja za sve njene građane", rekao je Milićević.

Milićević je takođe naveo da je predstojeća specijalizovana izložba Ekspo 2027 generacijski razvojni projekat i dodao da je naša zemlja danas ekonomski stabilna, priznata i da kao takva mladima daje mogućnost da napreduju i da se usavršavaju.

On je istakao da je u razgovoru sa mladima prepoznao ozbiljnost i odgovornost sa kojom oni razmišljaju o budućnosti.

Istakao je da među aktivnostima njegovog kabineta podsticanje mladih da razmišljaju o svojoj zemlji, da bolje upoznaju kulturu i istoriju, da komuniciraju i ostvaruju kontakte sa našim sunarodnicima izvan matice jer su oni takođe važan deo budućnosti Srbije.

"Izgubićemo deo budućnosti ako ne budemo pravili mostove sa našim sunarodnicima u svetu. To sebi ne smemo da dozvolimo i zato je potrebno da budemo odgovorni i posvećeni u realizaciji životnih ciljeva i odluka", poručio je Milićević mladima u Požarevcu.

