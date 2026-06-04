Počeli oglasi za branje malina: Evo koliko je dnevnica

Potražnja za beračima malina je u jeku, a oglasi uglavnom dolaze iz Dragačevskog kraja.

Brza isplata, obezbeđen smeštaj i hrana, dosad su bili primamljivi sezonskim radnicima iz drugih krajeva, ali čini se da mnogi nisu zadovoljni startnom podnudom dnevnice.

Ispod jednog oglasa koji je jasno napisan sa uslovima rada, mnogi su se pitali da li je moguće da "plaćaju samo toliko"

- Potrebna dva radnika za branje malina u okolini Guče. Uslovi su izuzetno povoljni, zarada takođe, od 5 do 8.000 dinara. Može dnevnica 6.000din ili na kg -120 dinara - piše u oglasu a dalje je i opis uslova rada:

- Malina je udaljena nekoliko metara ispred kuce. Usluge hrane i smeštaja komplet. Sobe sa dva ležaja, kupatilo, veš mašina i druge pogodnosti. Radno vreme je 7 do 19 sati. U toku dana ima nekoliko pauza i jedna duža, ako radnik želi koju on određuje kada želi. Sve je stvar dogovora.

- Vidi, ja ne kapiram, ko će da ti bere malinu i to jos da dođe iz drugih krajeva zemlje za tu kintu?Ovde u istočnoj Srbiji branje višnje i šljive ukupno možda traje 40 do 50 dana, plaćaju oko 6000-7000k rsd dnevno uglavnom 10 sati rada od 7 do 17 sati, negde daju hranu, negde ne, ali u proseku lakši posao, a kinta ista - napisao je neko.

Sa njim su se, oko iznosa dnevnice mnogi složili, ali maline stižu, neko će ih brati.

Autor: A.A.