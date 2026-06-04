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DOBRO SE OBUCITE: Danas promenljivo oblačno i svežije, očekuju nas i PLJUSKOVI, oglasio se RHMZ

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U Srbiji će danas, 4. juna, biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme, navodi se u poslednjoj prognozi Republičkog hidrimeteorološkog zavoda.

Na severu i zapadu očekuje se suvo sa sunčanim intervalima, samo je još pre podne ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša.

U ostalim krajevima očekuje se mestimična kiša, a sredinom dana i posle podne i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni.

Najviša dnevna temperatura danase će biti od 22 do 26 stepeni

I narednih dana očekuje se promenljivo vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Foto: Tanjug

Trenutno je najniža temepreatura na Kopaoniku - 8 stepeni, a najviša u Nišu gde je zabeleženo 20 stepeni. U Beogradu je 15 stepeni.

RHMZ je objavio hidrološko upozorenje da će se u celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

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