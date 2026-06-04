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'Srbija će pamtiti njegovu službu, odanost i požrtvovanost' Dačić uputio saučešće porodici stradalog Milovana Jovanovića

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća porodici starijeg vodnika Milovana Jovanovića, Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije povodom njegove pogibije u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

„Sa neizmernom tugom primio sam vest da je stariji vodnik Milovan Jovanović izgubio život tokom mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu, izvršavajući svoju dužnost časno, profesionalno i u službi mira. Srbija se sa poštovanjem i zahvalnošću seća njegove požrtvovanosti, hrabrosti i odanosti uniformi koju je nosio. U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće njegovoj porodici, Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije i svim njegovim saborcima. Srbija će pamtiti njegovu službu, odanost i požrtvovanost. Neka mu je večna slava i hvala“, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

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Autor: Pink.rs

#Ivica Dačić

#Milovan Jovanović

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#Tragedija

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