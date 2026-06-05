SPC moli vernike ovih 5 stvari u vezi sa Pojasom Presvete Bogorodice: Ovako ćete znati da ste sve radili kako treba

Kada je Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih relikvija, bio donesen na poklonjenje vernicima u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, SPC i sveštenstvo su uputili nekoliko važnih molbi, apela i smernica vernicima.

Cilj ovih molbi je da se izbegne sujeverje, održi red i da se relikviji pristupi sa ispravnim duhovnim stavom.

Evo šta je SPC (i sveštenstvo koje čuva relikviju) najčešće molilo i apelovalo na vernike:

1. Molba za strpljenje, mir i dostojanstvo

Budući da iznošenje Pojasa uvek privlači desetine (pa i stotine) hiljada ljudi, stvaraju se ogromni redovi u kojima se čeka i po nekoliko sati. Crkva je molila vernike da budu strpljivi, savesni i puni ljubavi prema bližnjima dok čekaju.

Cilj je bio da se izbegnu guranje, nervoza i incidenti u redu, jer je sam proces čekanja u molitvenom duhu deo hodočašća.

2. Pravilan duhovni pristup (Protiv magijskog mišljenja)

Pojasu Presvete Bogorodice se tradicionalno pripisuje čudotvorna moć, naročito kada je u pitanju lečenje neplodnosti, kancera i drugih teških bolesti. Zbog toga Crkva uvek naglašava sledeće:

Vernici su moljeni da relikviji ne pristupaju "magijski" – sa mišljenjem da će samo fizički dodir tkanine automatski rešiti sve probleme bez obzira na to kako čovek živi.

Crkva podseća da isceljenje dolazi od Boga kroz veru, pokajanje, post i molitvu, a da je Pojas samo materijalni posrednik i podsticaj za jačanje vere.

3. Molba u vezi sa osveštanim trakama

Uz poklonjenje Pojasu, monasi sa Svete Gore (iz manastira Vatoped) tradicionalno dele vernicima male pamučne trake (beline) koje su osveštane na samom Pojasu.

Žene koje imaju problem sa potomstvom često opasuju ove trake oko struka. Crkva moli i naglašava da nošenje trake mora biti praćeno duhovnim životom supružnika: zajedničkom molitvom, postom, redovnim odlaskom na liturgiju i pričešćem, a ne samo pukim nošenjem trake kao "talismana".

4. Poštovanje protokola samog celivanja

Zbog nepreglednih kolona ljudi, vreme provedeno tik uz kivot (kovčeg) sa Pojasom je ograničeno na svega nekoliko sekundi. Vernici se mole da se ne zadržavaju predugo ispred same relikvije, da ne ostavljaju lične stvari (odeću, ikone, ključeve) na kivot da se "posvete" ako to redari ili sveštenici ne dozvole, kako se ne bi blokirao red za hiljade ljudi koji čekaju iza njih.

5. Odevanje i ponašanje u hramu

Kao i za svaki veliki crkveni događaj, ponovljen je apel za pristojnost. Molba je da se u hram dolazi u pristojnoj odeći (pokrivenih ramena i kolena, bez napadne šminke i parfema) i da se unutar crkve održava tišina i molitveni muk, bez korišćenja mobilnih telefona i fotografisanja samog čina celivanja ukoliko je to zabranjeno.

SPC je suštinski molila vernike da spoljašnju formu (čekanje u redu i dodirivanje relikvije) usklade sa unutrašnjim sadržajem (smernošću, molitvom, hrišćanskom ljubavlju i istinskom verom), kako bi taj događaj doneo duhovnu korist, a ne samo estetsko ili površno iskustvo.

Hiljade vernika stoji u masivnom redu ispred Hrama Svetog Save u Beogradu kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice, koji će u Beogradu biti izložen samo još danas.

Autor: Marija Radić