Časnom pojasu poklonilo se skoro MILION vernika od Spasovdana do danas u 14 sati: Oglasila se SPC

Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru, od Spasovdana 21. maja do danas u 14 sati, poklonilo se 916.825 vernika, rečeno je u SPC.

Patrijarh srpski Porfirije služio je moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega je, oko 14.45 sati, počeo ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice ka aerodromu, odakle će avionom biti vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

U Hramu Svetog Save jutros je patrijarh srpski Porfirije u prisustvu velikog broja vernika služio liturgiju povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice kada je istakao da će, iako ta svetinja danas napušta Beograd, ostati blagoslov koji je taj pojas doneo našem narodu.

Zbog velikog interesovanja vernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Časni pojas je u Spasovdanskoj litiji pronet beogradskim ulicama.

Autor: Marija Radić