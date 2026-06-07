Zima se vratila preko noći, snimci su neverovatni: Temperatura pala za 20 stepeni, zavejalo čak 20 cm snega

Kraj maja i sam početak juna doneli su zapadnoj Evropi neverovatni toplotni talas. Temperature su od Španije i Portugalije do Francuske išle do skoro 40 stepeni, u Engleskoj do 35, a vrelina je zahvatila i oblast Alpa, pa je u švajcarskim Alpima mereno čak 20 stepeni.

Prehtodnih dana preko oblasti Alpa sa Atlantika je prešao hladni front, koji je zapadnoj Evropi doneo jesenje zahlađenje i pad temperatura ispod 20 stepeni.

Jako zahlađenje sa obilnom kišom zahvatilo je i oblast Alpa, pa je u Švajcarskoj temperatura bila oko jesenjih 10 stepeni.

U Alpima je vejao sneg.

Sneg je zavejao područje Alpa iznad 2000 metara nadmorske visine od Mon Blana na jugoistoku Francuske preko švajcarskih Alpa sve do Alpa na zapadu Austrije.

Sneg je čak padao i u visokim Alpima na severu Italije.

Palo je i do 10 cm snega.

Najobilniji sneg pao je u Alpima u Švajcarskoj i na zapadu Austrije. U ovim predelima iznad 2000 metara palo je i do 20 cm snega, lokalno i do čak 30 cm, pa su prizori kao usred januara, jer su putevi zatrpani snegom, a brojna sela u Alpima potpuno zavejana.

Snežna granica lokalno se spustila i na 1600 metara.

Iako smo na korak do leta, sneg nije neuobičajena pojava u viskom Alpima i tokom juna.

Danas je došlo do otopljenja, pa se narednih dana očekuje vreme u skladu sa kalendarom, a snežna granica nalaziće se iznad 2000-2500 metara nadmorske visine, dok je tokom leta snežna granica uglavnom iznad 3000-3200 metara.

Autor: A.A.