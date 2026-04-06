Temperatura čak 26 stepeni, a u jednom mestu u Srbiji 70 CM SNEGA

Veoma topla vazdušna masa stigla je danas do Srbije i prvi put ove godine beleži se letnji dan, jer je temperatura u Negotinu dostigla 26 stepeni. Zaječar meri 25, a vrlo toplo je i u drugim mestima u Srbiji, uz temperature do 22-25°C.

Vema toplo je i na planinama.

Zlatibor i Sjenica mere 17 stepeni.

Otoplilo je dosta i na Kopaoniku, pa je temperatura 11°C, a visina snežnog pokrivača čak 70 cm.

Sneg se pri ovoj temperaturi naglo topi, a trenutno ga ima samo iznad 1400 metara nadmorske visine, a iznad 1500 metara u dovoljnim količinama za veći deo aprila.

Slična situacija je i na svim planinma iznad 1500 metara, gde ima pola metra snega, a na planinama Kosova i Metohije i do jednog metra.

Prava zimska idila je i na Brezovici, pri čemu je temperatura 10 stepeni, a visina snežnog pokrivača jedan metar.

Podsetimo, Kopaonik je prošle sedmice zahvatila veoma jaka zimska oluja, pri čemu je u jednom danu palo čak 40 cm snega, a visina pokrivača dostila 80 cm.

