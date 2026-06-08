U NAREDNA DVA SATA STIŽU PLJUSKOVI! Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- U naredna dva sata u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

DO SREDE VEOMA TOPLO I SPARNO, U ČETVRTAK ZAHLAĐENjE PRVO NA SEVERU I ZAPADU ZEMLjE, A U PETAK U SVIM PREDELIMA SVEŽE UZ DNEVNU TEMPERATURU OD 18 DO 21 °

Sutra pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19 °S, a najviša dnevna od 30 do 33 °S.

Do kraja sedmice promenljivo, u sredu i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 °S, u četvrtak temperatura u postepenom padu i to prvo na severu i zapadu zemlje gde će biti svežije za 6 do 8 °S u odnosu na sredu, dok će u petak u svim predelima najviša dnevna temperatura biti oko 20 °S.

U sredu se kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. U četvrtak u svim predelima nestabilno sa padavinama, a vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni. U petak se kiša očekuje još samo pre podne na jugu i istoku Srbije, dok će za vikend u većini mesta biti suvo, a padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Marija Radić