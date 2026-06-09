PREKO NOĆI TEMPERATURA PADA ZA 13 STEPENI! Pogledajte tačnu satnicu kada kreće drastično zahlađenje

RHMZ je izdao upozorenje zbog sparna 33 stepena, ali tropski žar neće potrajati. Već od četvrtka kreće obrt divljim grmljavinskim pljuskovima i olujnim vetrom.
Do srede u Srbiji će biti veoma toplo i sparno, dok nam u četvrtak stiže zahlađenje - prvo na severu zemlje, a u petak će biti sveže u svim delovima Srbije.
Najviše dnevne temperature kretaće se od 18 do 21 stepen, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U četvrtak temperatura pada
Do kraja sedmice očekuje nas promenljivo vreme. U sredu će i dalje biti veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 stepena.
Ali, već u četvrtak temperatura je u postepenom padu, i to prvo na severu i zapadu zemlje, gde će biti svežije za 6 do 8 stepeni u odnosu na sredu, dok će u petak u svim predelima zemlje najviša dnevna temperatura biti oko 20 stepeni.
U sredu se kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.
U četvrtak će u svim predelima Srbije biti nestabilno s padavinama, a vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni.
U petak se kiša očekuje još samo pre podne na jugu i istoku Srbije.
Za vikend će u većini mesta biti suvo vreme, a padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima.
Alarmi zbog visokih temperatura i grmljavine
Danas je cela Srbija pod žutim meteoalarmom zbog ekstremno visokih temperatura, dok će se već u sredu "upaliti" alarmi i zbog grmljavine u pojedinim delovima Srbije.
Da nas čeka preokret najavio je i meteorolog amater Marko Čubrilo.
Meteorolog je upozorio da će najugroženiji biti severni i zapadni delovi zemlje, gde će nepogode biti najizraženije. Istovremeno, severozapadni vetar biće u pojačanju, posebno u oblastima zahvaćenim jačim nestabilnostima.
Prema trenutnim vremenskim prognozama, osveženje bi moglo da potraje do oko 16. juna, nakon čega se očekuje postepeni porast temperatura u granice proseka za ovo doba godine.
Meteorološki modeli za sada nagoveštavaju mogućnost novog jačeg otopljenja nakon 18. i 20. juna.
Autor: A.A.