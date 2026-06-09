Oglasio se AMSS: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima i naplatnim rampama

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'' na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, dužih zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni se na GP Batrovci, na izlazu zadržavaju 240 minuta, na GP Šid, izlaz, 240 minuta, GP Sremska Rača, izlaz, 180 minuta, GP Bezdan, izlaz, 60 minuta, GP Kelebija, izlaz 120 minuta i GP Horgoš, izlaz, 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: Marija Radić