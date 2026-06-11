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KOLONE KILOMETARSKE, VOZAČI NA IZMAKU SNAGA: Čeka se po 4 sata – ovo su najkritičnije tačke!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Vozači teretnjaka danas prolaze kroz pravu agoniju na izlazu iz Srbije! Prema najnovijim podacima Auto-moto saveza Srbije, granice su postale usko grlo, a kamiondžije su prinuđene da čekaju satima kako bi napustili zemlju.

Gde su najveći zastoji?

Najkritičnije stanje je trenutno na prelazima Batrovci i Sremska Rača, gde teretna vozila čekaju po četiri sata. Ništa bolja situacija nije ni na severu zemlje – na prelazu Horgoš kolone se sporije pomeraju, a zadržavanje iznosi tri sata. Na graničnom prelazu Kelebija vozači kamiona moraju da se naoružaju strpljenjem za dvočasovno čekanje.

Dok teretnjaci stoje u kilometarskim kolonama, putnički saobraćaj funkcioniše bez većih problema i na graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za automobile. Takođe, iz JP „Putevi Srbije“ stižu dobre vesti za vozače na autoputevima, jer na naplatnim stanicama nema gužvi ni zadržavanja.

Apeluje se na sve vozače teretnih vozila da planiraju svoje vreme i prate informacije pre polaska na put, kako bi izbegli nepotrebna višesatna čekanja na vrelom asfaltu.

Autor: D.S.

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